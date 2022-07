Incendio lungo la strada: Grande Raccordo Anulare chiuso all’altezza di via Tiburtina Incendio di sterpaglie lungo via Tiburtina, chiuso il Grande Raccordo Anulare in entrambe le direzioni a causa del fumo in entrambe le carreggiate.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Le autorità hanno deciso di chiudere il Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza dello svincolo per via Tiburtina all'altezza del chilometro 29,800, a causa di un incendio che si è sviluppato in un'area verde ricoperta di sterpaglie. Il fumo del rogo ha infatti invaso le carreggiate in entrambi i sensi di marcia, rendendo pericolosa la circolazione. Lo ha reso noto in una nota l'Anas, che ha disposto la deviazione del traffico veicolare come segue: "Il traffico nelle due direzioni è temporaneamente indirizzato in uscita su Via Tiburtina. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico il Raccordo non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito".

Oggi quaranta incendi a Roma e provincia

Anche quello di oggi è stato un sabato impegnativo sul fronte degli incendi. I vigili del fuoco hanno reso noto che ha dovuto eseguire oltre quaranta interventi nel territorio della Capitale e della sia provincia. Roghi che hanno interessato tutti aree boschive e di sterpaglie. Gli incendi più significativi si sono registrati nel territorio del comune di Marino in via Castagnole di Sopra e in via Castelnuovo di Farfa: qui le fiamme, propagatesi attorno alle 14.30, hanno raggiunto un rimessaggio di pullman "e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.