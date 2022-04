Incendio in viale Libia: fiamme in un appartamento e fumo in strada Fiamme tra viale Libia e via di Roccantica a Roma per un incendio divampato stamattina in un appartamento.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio al quartiere Africano (foto di Reporter Montesacro)

Un incendio è divampato in un appartamento in viale Libia a Roma. Le fiamme si sono originate all'interno dell'abitazione che si trova al penultimo piano di un palazzo. Non è ancora noto cosa le abbia originate. L'allarme alla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco è arrivato nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 aprile. Sul posto al civico 222, all'altezza dell'incorcio con via Roccantica, sono intervenute diverse squadre con l'aiuto di un'autobotte, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Il fumo ha invaso il quadrante e allertato i residenti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il traffico temporaneamente deviato. A darne notizia anche Atac in un tweet: "Linee di zona in direzione centro deviate in viale Somalia, via Amatrice, via Tembien, Santa Emerenziana".