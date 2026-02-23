Incendio in via Portuense, auto parcheggiate prendono fuoco: chiuso tratto di strada

Tre auto sono andate a fuoco questa mattina in via Portuense 757. Si tratta di tre vetture private regolarmente parcheggiate che, per cause ancora da chiarire, sono state avvolte dalle fiamme intorno alle 6.20 del mattino. Sul posto i Vigili del Fuoco con le squadre 7A e 4A, che sono all'opera per spegnere l'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita a causa del rogo, ma la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai pompieri di spegnere l'incendio in sicurezza.

Cosa è accaduto al momento non è chiaro. L'incendio è divampato questa mattina molto presto, poco dopo le 6: probabilmente è partito da una autovettura e ha poi interessato le altre parcheggiate lungo lo stesso tratto di strada. I vigili del fuoco sono stati chiamati dai residenti che hanno notato le fiamme uscire dalle macchine. In pochi minuti i pompieri sono arrivati sul posto e hanno cominciato le operazioni di spegnimento del rogo. Una volta spente completamente le fiamme si potranno avviare i rilievi per capire cosa sia accaduto, se per caso ci sia stato un malfunzionamento che ha portato le fiamme a divampare o se si sia trattato di un gesto doloso.

Le operazioni di spegnimento attualmente sono ancora in corso. Una volta concluse il tratto di strada sarà riaperto al traffico veicolare che al momento ha subito chiaramente un forte rallentamento, dato che proprio queste sono le ore più di punta in quel quadrante di Roma.