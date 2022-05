Incendio in un’abitazione di un palazzo ai Parioli: due persone in ospedale Due persone sono state trasportate in ospedale soccorse a seguito di un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Borsi ai Parioli.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio in via Borsi ai Parioli (Foto di Parioli e dintorni)

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione al terzo piano di un palazzo in via Giosuè Borsi in zona Parioli a Roma. Nel rogo sono rimaste coinvolte due persone, che hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate in ospedale, per essere sottoposte ad accertamenti. Si tratta di persone che si trovavano al quarto piano, fortunatamente sono rimaste lievemente intossicate e le loro consizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 maggio. Erano circa le 14.20 quando il fuoco si è diffuso all'interno dell'appartamento, non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato e da cosa si sia originato. A segnalare l'accaduto anche gli utenti sui social network, che avendo udito le sirene, hanno postato foto e commenti nei gruppi di quartiere, spiegando di aver percepito un forte odore acre e di aver visto una colonna di fumo uscire dalla finestra verso l'alto. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e in breve tempo hanno estinto le fiamme.

Il personale sanitario del 118 intervenuto a seguito della chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha preso in carico due persone delle quali non è stata resa nota l'età e le ha trasportate con l'ambulanza in ospedale al Policlinico Umberto I. Arrivate al pronto soccorso sono state affidate alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti necessari al caso. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli per la gestione della viabilità, che hanno chiuso diverse strade, per mettere in sicurezza l’area e agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.