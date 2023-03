Incendio in un palazzo popolare al Corviale: 50enne in codice rosso Un uomo sulla cinquantina è finito in ospedale intossicato dal fumo per un incendio divampato all’alba in una palazzina popolare in Largo Emilio Quadrelli al Corviale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato in un appartamento al sesto piano di un palazzo in Largo Emilio Quadrelli in zona Corviale a Roma. Le fiamme si sono originate martedì 7 marzo in un'abitazione al sesto piano di nove all'interno di una palazzina popolare vicino al centro commericiale di Roma Ovest Casetta Mattei. Un uomo sulla cinquantina ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo quanto ricostruito finora era poco prima delle ore 5 quando è arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento.

L'ipotesi è che il rogo sia partito da una camera da letto, ma non se ne conoscono ancora le cause esatte. Forse a provocarlo potrebbe essere stato un cortocircuito, una sigaretta o una candela dimenticate accese. In pochi minuti le fiamme si sono diffuse all'interno dell'appartamento, per tutti i suoi 60 metri quadri, bruciando ogni cosa. Sul posto all'altezza del civico 5 sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala, il Carro Teli e il TA/6 e il funzionario di turno. Arrivati nell'abitazione i pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. In via precauzionale l'appartamento sopra a quello coinvolto è stato evacuato, per fare in modo che l'intervento si svolgesse in sicurezza per i residenti.

Ad avere la peggio è stato un uomo, che il personale sanitario ha preso in carico e trasportato in ospedale in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, per un'intossicazione da fumo. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e di Roma Capitale e Acea, di supporto alle operazioni e per le verifiche di propria competenza. In giornata verranno effettuati accertamenti interni all'appartamento, per fare la conta dei danni.