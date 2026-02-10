Incendio in un palazzo a Garbatella: evacuate venti persone per il fumo

I vigili del fuoco sul posto in via De Nobili

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi all’interno di un appartamento in via Roberto De Nobili 13, nel quartiere Garbatella a Roma, rendendo necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco e l’evacuazione temporanea di diversi residenti. L’allarme è scattato alle 10:50, quando la Sala Operativa ha disposto l’invio immediato dei soccorsi sul posto. Quattro persone sono state trasportate al pronto soccorso, fortunatamente tutte in codice giallo.

Incendio al primo piano di una palazzina a Garbatella

Le fiamme hanno interessato un'abitazione situata al primo piano di una palazzina di quattro piani. Per fronteggiare il rogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ostiense (7/A) ed Eur (11/A), supportate da un carro autoprotettori e da un’autoscala, mezzi impiegati per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’edificio.

Foto da vigili del fuoco

Nessun ferito nell'incendio in via De Nobili

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, non risultano persone gravemente ferite o rimaste coinvolte nell’incendio. Tuttavia, a causa del denso fumo che si è sprigionato dall’appartamento, è stata disposta l’evacuazione temporanea di circa venti inquilini che risiedono negli appartamenti adiacenti e in quelli sovrastanti rispetto a quello interessato dalle fiamme. Quattro persone, fra cui il titolare dell'appartamento dove sono divampate le fiamme, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti.

Evacuate venti persone

I residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in via precauzionale e potranno farvi rientro solo al termine delle operazioni di spegnimento e dopo la completa messa in sicurezza degli ambienti coinvolti. L’intervento dei vigili del fuoco è tuttora finalizzato a eliminare ogni possibile rischio residuo. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.