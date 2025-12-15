Incendio in un locale a Velletri, tra le ipotesi c’è una vendetta di adolescenti rimproverati

Vogue Cocktail Bar di Velletri (Immagine Instagram)

Un incendio è scaturito all'interno del locale Vogue Cocktail Bar a Velletri, in provincia di Roma. Il rogo è divampato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre in un esercizio commerciale in via Appia Sud. Le indagini dei carabinieri sono in corso, l'ipotesi maggiormente considerata al momento è che si sia trattato di un gesto doloso compiuto con del liquido infiammabile. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire ai presunti responsabili, che non sono stati ancora trovati.

Secondo una prima ricostruzione fatta finora alcune ore prima che si verificasse l'incendio, nel Vogue di Velletri erano presenti alcuni minorenni di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, che stavano trascorrendo la serata. Ad un certo punto il gestore avrebbe chiesto loro di calmarsi, perché facevano troppo baccano, forse per aver esagerato con l'alcol.

Poi quella stessa notte c'è stato un incendio intorno alle ore 3.30. L'ipotesi è che qualcuno abbia cosparso il locale con del liquido infiammabile, le fiamme hanno distrutto parte del locale, in particolare la consolle del deejay, la gelateria e la braceria. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo e lo hanno estinto in breve tempo. Presenti sul posto i carabinieri, che hanno svolto gli accertameti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sono tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza ricevuti dal locale da parte dei clienti. A raccontare l'accaduto è stato il titolare del Vogue: "Continueremo a raccontare ai nostri giovani l'importanza di alcuni valori per noi imprescindibili: il rispetto e l’educazione sono i cardini della nostra generazione, quella dei genitori di oggi e, ne siamo convinti, i nostri giovani ne sono animati grazie a tutti noi – si legge su un post pubblicato sui social network – Per questo motivo il vile atto di questa notte è dovuto probabilmente ad altro, ci abbiamo pensato a lungo: forse non è stato gradito il grado di cottura della carne, o forse il nostro gelato è sembrato troppo freddo.

Oppure la musica, abbiamo anche pensato che potesse essere a causa della musica. Forse sono questi i motivi per cui stanotte hanno pensato di cospargere la veranda di benzina ed applicare il fuoco, distruggendo la consolle del deejay, la gelateria e la braceria. Ma non le nostre convinzioni. Non ci sono altre spiegazioni, non riusciamo a pensare ad altro. Ci scusiamo per il disagio cari amici, contiamo di tornare presto".