Incendio in un b&b a Roma: turisti terrorizzati intrappolati tra le fiamme (VIDEO) In tutto sono state evacuate 80 persone e 6 sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso per un’intossicazione da fumo. Due di loro sono minorenni.

A cura di Enrico Tata

È scoppiato un incendio all'interno di un bed&breakfast in via Marghera, a due passi dalla stazione Termini. Intorno all'una di notte i turisti hanno sentito un forte odore di plastica bruciata, si sono affacciati dalla finestre delle loro camere e hanno visto una colonna di fumo uscire da una delle finestre dell'edificio. In pochi minuti i corridoi del palazzo e la tromba delle scale sono stati invasi dal fumo e diversi ospiti, circa 20, sono rimasti bloccati nelle stanze, soprattutto quelli che si trovavano al quinto piano. Sono rimasti lì, terrorizzati, come si vede nel servizio realizzato da un reporter di Fanpage.it, fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Altri sono riusciti autonomamente a scendere le scale e a scappare all'esterno.

In tutto sono state evacuate 80 persone e 6 sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso per un'intossicazione da fumo. Due di loro sono minorenni. Grazie all'intervento dei pompieri, l'incendio è stato domato e poi spento. Per i turisti ospiti della struttura ricettiva, comunque, non è stata di certo una buona notte. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Sono tuttora in corso le indagini per capire cosa abbia provocato l'incendio. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate al quinto piano nel cuore della notte, quando tutti i turisti stavano dormendo. Ad avvertire i pompieri sarebbero stati anche alcuni clienti del fast food che si trova al piano terra. Anche loro hanno sentito una forte puzza di bruciato e hanno visto una colonna di fumo nero fuoriuscire da una finestra e per questo hanno immediatamente allertato i soccorsi.