Incendio in un B&b vicino alla stazione Termini: evacuate 80 persone Notte di paura per 80 persone che sono state evacuate da una palazzina a seguito di un incendio divampato all’interno di un B&b di via Marghera 13 vicino alla stazione Termini.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio in un Bread and Breakfast in via Marghera, vicino alla stazione Termini a Roma. Le fiamme sono divampate nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Non è chiaro da dove si siano originate e cosa le abbia provocate, sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il rogo ha richiesto l'evacuazione di ottanta persone, perché non era sicuro per loro restare all'interno dell'edificio. Fortunatamente non ci sono feriti né intossicati, solo una grande paura, perché l'allarme è scattato nel cuore della notte, ma tutti stanno bene. Secondo le informazioni apprese era circa l'una quando l'incendio è scaturito all'interno del B&b, che si trova in un palazzo di sei piani, il fuoco è partito al quinto e i turisti che stavano dormendo dopo una giornata in visita nella Capitale, si sono svegliati di soprassalto.

Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto all'altezza del civico 13 sono arrivate diverse squadre, con tre mezzi autopompaserbatoio, un’autoscala, un’autobotte, carro rilevamento radioattivo chimico, carro autorespiratori, carro crolli e il funzionario di servizio.

Fatte uscire tutte le ottanta persone, che sono state prontamente messe in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, che in breve tempo si sono concluse e l'incendio è stato domato. Terminato l'intervento sul rogo, i pompieri sono entrati all'interno del palazzo per fare la conta dei danni. Il quarto e il quinto piano sono stati dichiarati inagibili a causa del calore che da danneggiato i solai. Presenti per gli accertamenti di loro competenza le forze dell'ordine e diverse ambulanze pronte ad intervenire nel caso qualcuno fosse rimasto ustionato.