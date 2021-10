Incendio in un appartamento di via Pomezia a Roma, donna ricoverata in gravi condizioni L’allarme è scattato oggi alle 13. Le fiamme hanno avvolto un intero appartamento nel quartiere di San Giovanni. I Vigili del Fuoco, intervenuti con tempestività, sono riusciti a estrarre una donna di 50 anni dalla sua abitazione. Le sue condizioni sarebbe gravi a causa delle ustioni riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

A cura di Luca Ferrero

Sono riusciti ad estrarla dal suo appartamento prima che le fiamme distruggessero tutto. Una donna di 50 anni è stata soccorsa stamattina da diverse squadre dei Vigili del Fuoco in via Pomezia, nel quartiere San Giovanni a Roma. L'incendio è divampato dalla sua abitazione al piano rialzato del palazzo al civico 11. La 50enne è stata trasportata in codice rosso dal personale del 118. Ora, è ricoverata in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi.

Le fiamme, poi l'intervento dei Vigili del Fuoco: donna in gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe addormentata con una sigaretta accesa in mano. Le fiamme sarebbero partite proprio dalla camera da letto, per poi diffondersi a tutto l'appartamento. Intorno alle ore 13 è scattato l'allarme: la chiamata al 112 è arrivata proprio da un appartamento di via Pomezia, nella zona di San Giovanni. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi sul posto con diverse squadre, accompagnati dagli agenti di polizia. I soccorritori sono intervenuti precocemente, limitando così un'ulteriore propagazione dell'incendio e riuscendo ad estrarre dal piano rialzato la donna. La 50enne è stata subito affidata al personale del 118, che l'ha trasportata in ospedale in codice rosso. Qui è ricoverata in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate e dell'intossicazione da monossido di carbonio. La sua abitazione sarebbe semidistrutta. In corso accertamenti per valutare l'impatto dell'incendio sugli appartamenti limitrofi: i danni strutturali potrebbero essere ingenti. Resta ancora da chiarire la dinamica del grave incidente.