video suggerito

Incendio in chiesa a Roma, evacuati i partecipanti alla messa I vigili urbani hanno notato una coltre di fumo che si alzava dall’edificio e si sono precipitati all’interno per mettere in salvo le persone che si trovavano in chiesa. Circa dieci fedeli sono stati aiutati dagli agenti e fatti uscire in sicurezza all’esterno in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio è divampato all'interno della parrocchia Santa Maria Madre della Misericordia al civico 35 di via di Donna Olimpia a Monteverde, Roma. Stando a quanto si apprende, diverse pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute sul posto intorno alle 15 di oggi, venerdì 21 giugno.

I vigili urbani hanno notato una coltre di fumo che si alzava dall'edificio e si sono precipitati all'interno per mettere in salvo le persone che si trovavano in chiesa. Circa dieci fedeli sono stati aiutati dagli agenti e fatti uscire in sicurezza all'esterno in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno poi domato l'incendio, che si era sviluppato, per cause ancora da accertare, in uno dei locali interni della chiesa di Monteverde.

Stando a quanto riferiscono i vigili urbani e i vigili del fuoco, nessuno dei presenti è rimasto ferito in seguito all'incendio.

Sempre nella giornata di oggi un vasto incendio è divampato lungo la via Ardeatina. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un campo di sterpaglie e hanno interessato prima un vivaio e poi un autolavaggio. L'alta colonna di fumo grigio è rimasta visibile per diverso tempo da praticamente tutti i quartieri del quadrante sud di Roma.