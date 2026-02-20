Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo: soccorso in codice rosso

I vigili del fuoco intervengono in un appartamento (Immagine di repertorio)

Soccorso d'urgenza in ospedale per un uomo rimasto coinvolto in un incendio all'interno di un'abitazione in zona Borghesiana a Roma. Il rogo si è verificato nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio in un appartamento in via del Padiglione, nel territorio della periferia Est della Capitale. Da quanto si apprende l'uomo che ha avuto bisogno di cure mediche è un settantaseienne. L'incendio è divampato al quarto piano di un palazzo.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto erano circa le ore 3.45. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incendio, se una candela o una sigaretta dimenticate accese oppure il malfunzionamento di un elettrodomestico. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emrgenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, la sala operativa del Comando di Roma ha inviato l’autoscala, il carro auto-protettori e l’autobotte.

Il personale dei vigili del fuoco giunto sul posto è riuscito immediatamente a entrare nell’abitazione. Dentro c'era l'uomo, che era privo di sensi. Era svenuto a causa del fumo denso, che si era concentrato in casa, rendendogli difficile ossigenarsi. I pompieri l'hanno salvato, portandolo fuori dall'appartamento e affidandolo alle cure del personale sanitario intervenuto nel frattempo con l'ambulanza. Gli operatori lo hanno preso in carico e trasportato in codice rosso in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e hanno messo in sicurezza l'abitazione. Nell'appartamento è stato per ora proibito di entrare, presenti le forze dell'ordine, per gli accertamenti di loro competenza.