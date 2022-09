Incendio in appartamento al sesto piano di una palazzina: fra le persone coinvolte anche dei bambini Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi al sesto piano di un palazzo: fra le persone coinvolte, anche diversi bambini.

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme sono partite dopo l'ora di pranzo di oggi, martedì 13 settembre 2022. La richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa alle ore 14.55: all'interno di un appartamento che si trova al sesto piano di una palazzina di nove si è sviluppato un incendio. Il palazzo in cui si trova l'appartamento da cui sono partite le fiamme si trova in viale Etiopia, al civico numero 8, nel quadrante a nord est della capitale.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, 1A e 3A, insieme ad un'autoscala e il carro autoprotettori: con loro anche funzionario e capoturno. Le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto verso metà pomeriggio: per ultimare l'intervento sono servite circa due ore.

I soccorsi

Oltre ai pompieri, non appena allertati sul posto è arrivato anche il personale medico sanitario del 118: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Secondo alcuni condomini, però, sembra che altre persone siano fuggite dalla palazzina prima del loro arrivo e si siano recate al pronto soccorso a causa di qualche leggera ustione.

Le operazioni di salvataggio

Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo diverse persone che erano rimaste intrappolate all'interno degli appartamenti a causa dell'intenso fumo sprigionato dalla combustione, alcune delle quali, per essere messe in salvo: fra loro, come anticipato e come si vede nella foto di apertura, anche alcuni bambini.

Una volta spento il rogo sono iniziati gli accertamenti: le verifiche per scoprire la presenza di eventuali danni strutturali e stabilire le cause che hanno scaturito l’incendio sono ancora in corso.