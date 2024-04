video suggerito

Incendio in appartamento a Ostiense: salvati una donna, il suo cane e i suoi tre gatti Paura per una donna, il suo cane e i suoi tre gatti per un incendio divampato in casa in zona Ostiense a Roma. I vigili del fuoco li hanno salvati e stanno tutti bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un vigile del fuoco nell'appartamento dopo l'incendio

Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in via Leonardo da Vinci, in zona Ostiense a Roma. Il rogo secondo le informazioni apprese è scaturito nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile. Nell'incendio sono rimasti coinvolti una donna, il suo cane e i suoi tre gatti, tutti porati in salvo. Ad andare a fuoco è stato un appartamento al terzo piano di un palazzo di quattro, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Non è chiaro infatti da dove siano scaturite le fiamme, che si sono poi propagte all'interno della casa.

Sei squadre per lo spegnimento dell'incendio a Ostiense

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo della segnalazione sono giunti i pompieri con sei squadre, per lo spegnimento del rogo: 7A, 3A, AS1, AB11 , il carro teli, il trasporto autoprotettori, il funzionario di servizio e il capo turno provinciale.

Salvata una donna con il suo cane e i suoi tre gatti

I vigili del fuoco arrivati all'indirizzo indicato hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo e in breve tempo hanno estinto le fiamme. I soccorritori hanno portato fuori dall'abitazione una donna e i suoi quattro animali domestici, appunto, il suo cane e i suoi tre gatti. Stanno tutti bene e sono fuori pericolo. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, che l'ha sottoposta ai controlli del caso. Oltre all'appartamento coinvolto nell'incendio non risultano altre persone evacuate.