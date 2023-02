Incendio in appartamento a Re di Roma: palazzo evacuato e 50enne in ospedale, morto il suo gatto Fiamme nella notte in un appartamento in via Etruria in zona Re di Roma dove un 50enne è stato trasporto in ospedale. Per il gatto nulla da fare, è morto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato nella notte in via Etruria a Roma. Il bilancio è stato di una persona che è stata affidata alle cure del personale sanitario, si tratta di un uomo di cinquan'anni, che ha accusato un malore, ma che fortunatamente non è in pericolo di vita. Sta bene, è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Nulla da fare purtroppo per il suo gatto che invece è deceduto dopo aver inalato il fumo, rimasto chiuso all'interno dell'appartamento in fiamme. Il rogo è divampato tra cenerdì 24 e sabato 25 febbaraio all'interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo di sette, che si trova all'altezza del civico 27 in zona Re di Roma.

Ipotesi malfunzionamento di un elettrodomestico

Non è chiaro da dove siano partite le fiamme né cosa le abbia originate, oggi la polizia giudiziaria svolgerà le verifiche necessarie per capire cosa le abbia provocate, l'ipotesi è che si sia trattato del malfunzionamento di un elettrodomestico o una sigaretta dimenticata accesa. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 2.30 quando è scattato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno avvertito un forte odore di bruciato. Gli abitanti del palazzo sono stati svegliati nel cuore della notte. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sul posto sono giunte due squadre con un'autobotte, un'autoscala, Carro Teli e TA/6 e il funzionario di servizio e hanno dato il via alle operazioni.

Evacuati 14 appartamenti nella notte

Per precauzione i pompieri hanno evacuato l'edificio composto da quattordici appartamenti, mentre i vigili del fuoco spegnevano l'incendio. I residenti sono potuti rientrare nelle loro case alcune ore dopo e non sono stati riscontrati danni strutturali all'edificio. L'uomo che si è sentito male era invece già uscito da casa da solo, era nel palazzo e i pompieri lo hanno accompagnato fuori. L'appartamento avvolto dalle fiamme è risultato invece momentaneamente inagibile, fino a quando non termineranno gli accertamenti di rito. Sul posto hanno lavorato anche i carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.