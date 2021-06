Incendio alle prime luci dell'alba nel quartiere Eur di Roma. Intorno alle ore 4 di oggi, venerdì 25 giugno, una fitta colonna di fumo nero si è alzata in via Cristoforo Colombo, all'incrocio con viale America. Stando a quanto si apprende, le fiamme si sono sviluppate sottoterra, all'interno di un tombino dove sono collocati dei cavi elettrici. La notizia è stata diffusa alle prime ore di questa mattina sui canali social ufficiali dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con due squadre operative (7A e 11A). Presente sul luogo dell'incendio anche un funzionario in servizio. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area è stato necessario l'intervento del Nucleo SAF (speleo – alpino – fluviale). Secondo quanto riportato dai vigili, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo dell'incendio.

L'incendio divampato all'interno di un tombino

Si sono svegliati sotto un cielo nero e con un forte odore di bruciato i residenti del quartiere Eur di Roma, dove poco prima dell'alba è divampato un incendio all'interno di un tombino di via Cristoforo Colombo. Spaventati dall'alta colonna di fumo che si stagliava nel cielo, i cittadini hanno immediatamente all'armato la Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha risposto alla segnalazione inviando diverse squadre sul posto. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo, calandosi all'interno del tombino e hanno effettuato gli accertamenti necessari. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio di alcuni apparati elettrici presenti sottoterra. Nel frattempo l'intera area coinvolta dalle fiamme è stata messa in sicurezza e interdetta al transito pedonale. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni relative ad un rallentamento del traffico stradale nella zona.