Incendio all’Appio Latino, a fuoco tre auto e tre motorini: intossicata una donna

A cura di Natascia Grbic

Foto dal gruppo Facebook Quartiere Appio Latino

Una donna è rimasta intossicata stanotte in un incendio avvenuto sotto la sua abitazione a Roma in via Gaspare Finali, nel quartiere Appio Latino. Ad andare a fuoco, per cause ancora da accertare, sono state tre macchine e tre motociclette. Cosa abbia scatenato le fiamme non è ancora chiaro, se per un caso fortuito o un atto doloso. Le fiamme hanno annerito la facciata e le saracinesche presenti al civico cinque, ma non sembra che il palazzo abbia riportato danni strutturali.

La donna, che ha l'appartamento sopra i sei mezzi bruciati nell'incendio, ha riportato una leggera intossicazione. È stata portata all'ospedale San Giovanni per essere sottoposta ad accertamenti e verificare le sue condizioni di salute, ma in ogni caso la situazione non desterebbe particolare preoccupazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Tuscolana per le indagini del caso. L'area è stata transennata al fine di condurre tutti i rilievi e capire cosa abbia scatenato l'incendio che ha devastato ben sei tra macchine e moto. Saranno visionati, come da prassi in questi casi, i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da capire se questo rogo abbia un'origine dolosa. E, nel caso, identificare le persone responsabili che hanno compiuto quest'atto. Data l'ora in cui l'incendio è divampato – le 4 del mattino – non sembra almeno per il momento che vi siano testimoni che hanno assistito alla scena e che possano fornire informazioni utili agli investigatori. Le indagini però, sono ancora in corso, in modo da ricostruire con esattezza cosa è accaduto.