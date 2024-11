video suggerito

Incendio all'alba a Roma, distrutto appartamento al terzo piano: salve tre donne, due sono gravi Questa mattina alle 5 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Pippo Tamburri per l'incendio di un appartamento al terzo piano di un palazzo. All'interno c'erano tre donne.

A cura di Natascia Grbic

Un appartamento distrutto dalle fiamme, tre donne in ospedale, di cui due in gravi condizioni. Questo il bilancio del grave incendio avvenuto stamattina alle 5 in una palazzina in via Pippo Tamburri, nel quartiere di Torre Spaccata. Per cause ancora da chiarire, un'abitazione al terzo piano ha preso fuoco mentre all'interno erano presenti le inquiline. L'allarme è stato dato immediatamente, con i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con due squadre, l'autoscala, l'autobotte e il carro autoprotettori.

I pompieri hanno salvato le tre donne che si trovavano all'interno dell'appartamento, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Due di loro sono state portate in ospedale in gravi condizioni, e ricoverate in codice rosso. La terza è stata medicata sul posto dagli operatori del 118 e poi successivamente portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Per precauzione e per procedere ai rilievi, i Vigili del Fuoco hanno evacuato l'intera palazzina. L'appartamento, invece, è stato dichiarato inagibile. Indagini sono in corso per accertare la natura del rogo e capire se abbia origine dolosa o colposa. Quando sarà possibile saranno ascoltate anche le tre donne, in modo da cercare di fare chiarezza sulla vicenda.

Sconvolti gli inquilini del palazzo, che questa mattina hanno avvertito un terribile odore di fumo nei loro appartamenti. Era così forte che molti si sono spaventati, non capendo cosa stesse succedendo. Oltre le tre donne che abitavano nell'appartamento, non sembra però ci siano altre persone ferite o intossicate dal fumo provocato dall'incendio. La conta dei danni è ancora in corso.