Incendio alla pasticceria davanti il Senato: sentite esplosioni, proprietario in ospedale Un forte boato è stato udito provenire dalla storica pasticceria 5 Lune davanti Palazzo Madama, in Corso Rinascimento. Le fiamme hanno avvolto il locale, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi alla pasticceria 5 Lune in Corso Rinascimento, davanti a Palazzo Madama. Il proprietario è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e assicurato alle cure dei paramedici del 118: l'uomo, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato portato in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno domato le fiamme, le cui cause non sono ancora note. Dalla pasticceria sono state sentite diverse esplosioni prima che il rogo divampasse. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i tecnici dell'Acea e dell'Italga, oltre a Polizia e Carabinieri. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni e ai rilievi.

Incendio alla pasticceria 5 Lune, Vigili del Fuoco sul posto

L'incendio, scoppiato poco dopo le 12, è sotto controllo. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo a smaltire il denso fumo che si è sviluppato all'interno dell'attività commerciale con l'estrattore, dopodiché si potranno valutare i danni provocati dalle fiamme ma, soprattutto, capire cosa è accaduto e come abbia fatto l'incendio a svilupparsi.

Nella pasticceria erano in corso dei lavori

Secondo le prime informazioni, la pasticceria 5 Lune era stata chiusa qualche giorno fa in seguito a un controllo per motivi igienico – sanitari. Al momento erano in corso dei lavori all'interno del locale, che sarebbe stato chiuso al pubblico. Le fiamme sarebbero partite dal forno secondo una prima ricostruzione, ma accertamenti sono in corso per capirne i motivi. Non ci sarebbero persone ferite a causa dell'incendio, anche se il proprietario è stato portato in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute.