Incendio al parco di Villa Gordiani, distrutti i giochi per bambini Un incendio scoppiato ieri sera verso le 23.30 ha distrutto completamente un'area giochi nel parco di Villa Gordiani. Vigili del Fuoco e forze dell'ordine sul posto.

A cura di Natascia Grbic

Un incendio è scoppiato ieri sera verso le 23.30 in un'area giochi a Roma, nel parco di Villa Gordiani. Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto una struttura in legno che conteneva giochi per bambini, propagandosi poi anche al resto dell'area. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con le squadre di Tuscolano e La Rustica, oltre alla Polizia Locale e gli agenti della Polizia di Stato.

L'intera struttura è stata completamente distrutta dalle fiamme e non c'è stato modo di salvarla. Indagini sono al momento in corso per capire come sia stato possibile lo svilupparsi dell'incendio, e se questo abbia natura colposa o dolosa.

Le fiamme non hanno danneggiato altro oltre alla struttura, con l'incendio che è stato abbastanza circoscritto. Da ieri sera i residenti di Villa Gordiani si chiedono come sia stata possibile una cosa del genere e se, soprattutto, ci sia stato qualcuno che ha appositamente dato alle fiamme l'area giochi. Al momento non sembra ci siano testimoni di quanto accaduto. Le indagini sono in corso, le forze dell'ordine stanno verificando se in zona vi siano delle telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l'accaduto e chiarire così cosa è successo veramente.

"Ieri ha piovuto tutto il giorno, sicuramente l'incendio è doloso", ipotizza un residente. Secondo alcune persone che hanno poi assistito alle operazioni di spegnimento, il rogo si sarebbe sviluppato in pochissimo tempo avvolgendo tutta la struttura, senza dare il tempo di intervenire preventivamente. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, infatti, ormai non c'era più nulla da fare e tutto era andato distrutto.