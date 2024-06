video suggerito

Incendio ad Ardea, bruciano rifiuti: "Chiudere porte e finestre, lavare bene frutta e verdura" Il Comune di Ardea ha raccomandato ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre e di lavare bene frutta e verdura coltivate localmente, dopo l'incendio che ha colpito la zona Salzare. A bruciare rifiuti di vario genere, monitoraggio dell'aria in corso.

A cura di Alessia Rabbai

L'incendio ad Ardea

Un incendio è divampato in zona Salzare nel Comune di Ardea, in provincia di Roma. Il rogo si è originato nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, tra tra via Valli di Santa Lucia e via Monti di Cesavero. L'amministrazione comunale ha raccomandato ai cittadini di "tenere chiuse porte e finestre nelle aree dove si avverte il forte odore di materiale bruciato e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate sul territorio prima del loro consumo". Non è ancora chiaro cosa possa averlo generato, gli accertamenti sono in corso.

Incendio di Ardea: raccomandazioni ai cittadini

Il Comune di Ardea ha fatto sapere ai cittadini di essere in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio fin dai primissimi minuti dopo che l'incendio si è generato. "Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni – ha spiegato in una nota il vice sindaco e assessore all’Ambiente di Ardea, Lucia Anna Estero – verso le ore 23 di ieri, dopo che la polizia locale è stata in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6, è stato chiesto e ottenuto che l’Arpa Lazio installasse una colonnina per il campionamento dell’aria ed è stato chiesto alla medesima Autorità di provvedere a un monitoraggio del suolo.

Bruciati rifiuti, evacuata una famiglia

A bruciare sono stati anche rifiuti, le fiamme hanno arso una zona di circa quattro ettari e l'intervento è andato avanti per diverse ore, proseguendo anche di notte. Ieri pomeriggio sull'area interessata dall'incendio si è alzata una colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, che ha fatto allarmare i residenti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pomezia, il personale della protezione civile "Airone" e gli agenti della polzia locale. Le fiamme, anche a causa del caldo, sono arrivate fino alla ex cava, dove hanno preso fuoco i rifiuti di vario genere. Una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione per precauzione fino al termine delle operazioni di spegnimento del rogo.