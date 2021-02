in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella notte ad Ardea, Comune della provincia di Roma, dov'è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una persona, della quale non è stata resa nota l'identità. Non è ancora trapelato se si tratti di un uomo o di una donna, perché il corpo è irriconoscibile. Secondo le primissime informazioni apprese, il drammatico ritrovamento è avvenuto a seguito di un incendio divampato all'interno di una roulotte parcheggiata in un terreno pubblico in via Romagna, 6, località Tor San Lorenzo. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle ore 2 di oggi, giovedì 25 febbraio. Si esclude la pista dolosa: l'incendio è partito dal malfunzionamento di un frigorifero. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti in breve tempo i pompieri, con due squadre, la 22A e la AB22 del distaccamento di Pomezia.

Sul corpo carbonizzato disposta l'autopsia

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Terminate le operazioni, all'interno della roulotte completamente avvolta dalle fiamme e distrutta, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una persona, che non è riuscita a salvarsi in tempo. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale della Stazione di Ardea, contattati dai vigili del fuoco, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Oltre al morto carbonizzato nella vicenda non sembrano al momento essere coinvolte altre persone. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e il magistrato ne ha disposto l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potrebbero aiutare chi indaga a fare chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso.