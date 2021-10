Incendio ad Anagni, fiamme in un capannone: forse è doloso La Procura di Frosinone indaga sulla natura di un incendio divampato stanotte all’interno di un capannone di pallet in legno nella zona industriale di Anagni, che si sospetta riconducibile a matrice dolosa. Due giorni fa un altro rogo, con le stesse modalità, stavolta in una struttura di Ferentino.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio nella notte ad Anagni, a bruciare è stato un capannone che produce pallet in legno in via Selciatella, nella zona industriale. Il rogo si è sviluppato tra sabato 16 e domenica 17 ottobre, nella città del Frusinate. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono divampate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, non si esclude la natura dolosa. A dare l'allarme i residenti, che hanno notato un bagliore nel buio e si sono allarmati pe l'odore acre che si è diffuso nella zona circostante. A provocarlo una fitta nube di fumo originata dalla combustione. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di vigili del fuoco di Frosinone con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivate diverse squadre anche del distaccamento territoriale di Fiuggi.

Indaga la Procura, ipotesi dolosa

I pompieri hanno lavorato per diverse ore per domare l'incendio e spegnere le fiamme che hanno avvolto e distrutto l'intera struttura. Una volta terminato l'intervento, è stata fatta una prima stima dei danni : il capannone è stato dichiarato inagibile ed è stato posto sotto sequestro, per successivi accertamenti. Sulla vicenda indaga infatti la Procura di Frosinone, che vuole andare a fondo e vederci chiaro, per capire se il rogo sia riconducibile ad un atto volutamente compiuto da qualcuno, che risulta al momento ignoto. Le forze dell'ordine hanno svolto alcune verifiche e hanno controllato se in zona siano presenti delle telecamere di videosorveglianza che possano aver immortalato movimenti strani. Ciò che fa ricadere i sospetti sul gesto volontario è un altro episodio simile avvenuto due giorni fa, quando è divampato un altro incendio, avvenuto anch'esso in un capannone nella zona industriale che costeggia l'A1, questa volta a Ferentino.