Incendio a Vigne Nuove, evacuato un asilo nido minacciato dalle fiamme Si è concluso senza feriti né intossicati l’intervento dei vigili del fuoco a Vigne Nuove, che stamattina hanno spento un incendio. Le fiamme hanno minacciato un asilo nido, evacuato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato in zona Vigne Nuove, nel quadrante Nord di Roma. Il rogo si è originato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 giugno, a bruciare sono state delle sterpaglie. Non è chiaro da cosa siano scaturite le fiamme a ridosso dell'asilo nido ‘La Contea degli Hobbit' e di una pompa di benzina. L'asilo è stato evacuato in via precauzionale, bambini, maestri e personale scolastico sono fatti uscire tempestivamente dall'edificio durante le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti né intossicati. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono arrivati i pompieri. Presenti anche i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine a supporto dell'intervento, per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area.