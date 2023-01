Incendio a Tivoli, appartamento prende fuoco: salvati due anziani, abitazione inagibile Un incendio questa mattina si è verificato a Tivoli: messi in salvo due anziani, ma sono molti i danni riportati nell’abitazione oggi inagibile. Un secondo incendio anche a Ferentino.

A cura di Beatrice Tominic

Uno dei vigili del fuoco durante l’intervento.

È successo questa mattina nel centro di Tivoli, a neanche cinque minuti a piedi dall'ospedale San Giovanni Evangelista: un appartamento in via Colsereno ha preso fuoco. L'abitazione in fiamme si trova al civico 69 della via, al primo piano di una palazzina di due. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area colpita dal rogo, sul posto è immediatamente arrivata la squadra 18A dei vigili del fuoco di Tivoli che sono entrati nell'abitazione muniti di autoprotettore ed hanno provveduto a spegnere le fiamme e a salvare le persone che si trovavano all'interno della casa.

Si tratta di due persone anziane, residenti nell'appartamento, che sono state subito fatte uscire ed assicurate al soccorso sanitario: secondo le prime informazioni, però, si trovano entrambe in buona salute. Diversamente, invece, l'appartamento risulta essere stato molto danneggiato dall'incendio: gli effetti del calore e il fumo sviluppato lo hanno reso completamente inagibile.

Paura nel frusinate: incendio anche a Ferentino nella casa di altri due anziani

La stessa situazione si è verificata anche a Ferentino, ad una sessantina di chilometri di distanza. Un altro incendio, nella mattina di oggi, ha colpito un'altra coppia di anziani. Stavolta il rogo si è sviluppato a Ferentino, nel frusinate, dopo che una bombola del gas ha preso fuoco: ad essere coinvolta un'abitazione in via San Rocco, nella zona centrale del comune subappenninico, che sorge sui Monti Ernici.

Anche in questo caso i due residenti dell'appartamento, come riportato da il Messaggero, sono due anziani. A salvarli e ad allertare i vigili del fuoco, stavolta, uno dei loro vicini di casa che si è accorto in breve tempo cosa stava per succedere ed ha prontamente soccorso i due. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza: fortunatamente, però, non sono stati riportati feriti né danni.