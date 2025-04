Incendio a Testaccio, 12 persone in ospedale: tra i primi soccorritori la cantante Paola Turci

video suggerito

Nella notte, a causa dell'incendio divampato a Testaccio, dodici persone, tra cui sei agenti della polizia di Stato e uno della polizia locale, sono state accompagnate al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni, ma tra gli intossicati del fumo ci sarebbe anche un bambino di appena diciotto mesi.

Tra i primi soccorritori anche la cantante Paola Turci

Stando a quanto si apprende, tra i primi soccorritori arrivati in via Giovanni Barca, dove una palazzina all'incrocio con via Pietro Guerini è stata avvolta dalle fiamme, c'era anche Paola Turci. La cantante avrebbe aiutato in particolare una persona anziana con difficoltà respiratorie durante l'evacuazione. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe interessato il quarto e il sesto piano dello stabile. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento, per cause ancora da accertare, e poi si sono propagate a quelli vicini. La causa più plausibile, al momento, sembra essere quella di un banale incidente domestico.

Gualtieri: "Grazie a vigili del fuoco, hanno salvato vite"

"Grazie ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia di Stato e locale, che con il loro coraggio hanno salvato delle vite. Fortunatamente c'è stato un intervento tempestivo: grazie agli agenti di polizia, che hanno salvato la vita ad alcune persone, anche a un bambino, e grazie pure ai vigili, che sono stati straordinari. Avrebbe potuto essere una tragedia; ci sono forse otto intossicati nella casa e sei o sette agenti, speriamo tutti in condizioni non gravi. E' stata evacuata una parte del palazzo. Ora sono in corso accertamenti", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivato immediatamente sul posto.