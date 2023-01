Incendio a Roma, in fiamme un palazzo: coinvolto un neonato di appena un mese Un bambino di appena un mese, che abita nell’appartamento accanto a quello distrutto dalle fiamme, è stato accompagnato per precauzione al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Incendio nella serata di ieri a Roma, zona Aurelio, precisamente in via Marcello II, incrocio con via dei Savorelli, nei pressi di piazza Pio XI. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato, vigili del fuoco e operatori del 118. Il rogo, stando a quanto si apprende, è divampato dalla cucina di un appartamento per cause ancora da accertare. Un bambino di appena un mese, che abita nell'appartamento accanto a quello distrutto dalle fiamme, è stato accompagnato per precauzione al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma poiché sarebbe rimasto intossicato dal fumo sprigionato dall'incendio.

Sempre a Roma, questa volta nel quartiere Statuario, periferia Sud Est della Capitale, è divampato un incendio nella notte in via Oppito Marmetina. Stando a quanto si apprende, le automobili di un medico, una Fiat Cinquecento e una Toyota Yars, entrambe ibride, sono state distrutte dalle fiamme intorno all'una. A lanciare l'allarme sono stati i militari di una pattuglia di carabinieri in transito nella via. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno cercato di spegnere l'incendio. Per il momento non sono stati trovati inneschi che possano ricondurre l'episodio a un gesto di matrice dolosa. Il medico, una signora, avrebbe riferito di non aver subito mai minacce.