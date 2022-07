Incendio a Roma, brucia un parco a Selva Candida: intervengono gli elicotteri Un nuovo incendio si è sviluppato nel quadrante ovest della capitale: brucia una pineta a Selva Candida. Elicotteri per le operazioni di spegnimento.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei di Selva Candida se…"

È divampato un paio di ore fa un nuovo incendio nel quadrante ovest della capitale: a bruciare è un parco che si trova nel quartiere di Selva Candida, fra via Benedetta Ciaccia, via del Forno Saraceno e la stessa via di Selva Candida, a pochi chilometri di distanza dal tratto più occidentale del Grande Raccordo Anulare. Sul posto, una volta allertati, sono immediatamente arrivate squadre di vigili del fuoco e dall'ora di pranzo, ai mezzi di terra, si sono affiancati anche gli interventi di numerosi elicotteri per contenere il rogo e spegnere le fiamme dall'alto. Operativi, sul luogo dell'incendio, anche i volontari della protezione civile del territorio.

Il rogo

L'incendio, che si è sviluppato a poca distanza dall'università Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium", rischiava di avvicinarsi pericolosamente alla struttura dove, come ogni estate, è attivo l'omonimo centro estivo. per questa ragione, non appena allertati, i vigili del fuoco si sono immediatamente impegnati per contenere le fiamme che, nel frattempo, hanno bruciato le sterpaglie e la vegetazione che hanno trovato sul loro cammino.

Il territorio interessato dalle fiamme, una zona compresa fra Selva Nera e Casalotti, quartiere a sua volta già colpito da un grande incendio a fine giugno, non è molto vasto, grazie al lavoro incessante degli elicotteri che hanno portato acqua per estinguere le fiamme e che si stanno impegnando per riuscire a domarlo.

Leggi anche Ancora un grosso incendio a Roma: brucia la Pineta Sacchetti

Disagi alla viabilità

A causa del rogo, anche Luceverde Roma, tramite il suo canale ufficiale di Twitter, ha messo in guardia i suoi followers, segnalando l'incendio e consigliando di muoversi con prudenza fra via del Forno Saraceno e via di Selva Candida.