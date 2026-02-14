Incendio a Roma, a fuoco un magazzino di seicento metri quadri a Tor Sapienza: vigili sul posto

Un incendio è divampato in un magazzino di 600 mq in via Prenestina. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e salvato gran parte del materiale.

I vigili del fuoco sul posto

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un magazzino di circa seicento metri quadrati in via Prenestina 931, nella zona di Tor Sapienza, periferia est di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 16.50, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio immediato di più mezzi e squadre sul posto. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

A intervenire sono stati i distaccamenti di Tuscolano II (12/A) e Tuscolano I (3/A), supportati dal carro autoprotettori TA/6, dall’autoscala AS/12 e da un’autobotte AB/10. Il magazzino era utilizzato come deposito di merci di vario genere e le fiamme hanno interessato l’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Incendio in un magazzino di via Prenestina a Roma

Una volta giunti sul luogo dell’incendio, i vigili del fuoco hanno avviato subito le operazioni di spegnimento, lavorando per contenere il rogo e impedire che si estendesse ulteriormente bruciando le migliaia di pacchi e scatole custodite nel magazzino. Grazie all’intervento tempestivo, è stato possibile mettere in salvo gran parte del materiale presente all’interno del deposito.

Leggi anche Il fiume Crati rompe gli argini: Vigili del Fuoco salvano 40 persone a Laghi di Sibari

Indagini sulla causa del rogo

Le operazioni si sono concentrate sia sull’abbattimento delle fiamme sia sulla messa in sicurezza dell’area, per evitare ulteriori rischi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno presidiato la zona durante le fasi dell’intervento evitando che qualcuno si potesse avvicinare. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle possibili cause dell'incendio, se sia stato doloso o causato da qualcuno dei prodotti contenuti nel deposito.