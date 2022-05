Incendio a Monterotondo: fumo nero visibile a chilometri. Il Comune: “Chiudete le finestre” Nella zona industriale di Monterotondo si è sviluppato un incendio: la colonna di fumo scuro è visibile anche a chilometri di distanza.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nella zona industriale dello Scalo di Monterotondo, comune a nord est della capitale, si è sviluppato un grande incendio all'interno di un fabbrica che produce vernici. Oltre alle fiamme, il rogo ha dato origine ad una grossa nube di fumo nero: la colonna, che si sviluppa scura verso il cielo, è visibile anche a distanza di chilometri tanto che l'allarme è stato lanciato anche da molti cittadini e molte cittadine delle zone vicine a Monterotondo.

Sono moltissime le segnalazioni arrivate sui social dagli utenti e molti gli avvistamenti della nuvola nera dalla vicina Mentana, che dal comune colpito dista poco meno di 5 chilometri, ma anche dalla città di Roma: nei quartieri che si trovano a nord este della capitale, come quello di Montesacro, la nuvola sembra essere chiaramente visibile.

Sui social network è stata inviata anche la nota del Comune di Monterotondo che invita tutti i cittadini e le cittadine a chiudere le finestre.

La nota del Comune di Monterotondo diramata sui social

"È in corso un importante incendio, all'interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale – hanno spiegato sui canali social – Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Vi terremo comunque aggiornati su eventuali sviluppi."

La preoccupazione maggiore, infatti, è che fra le conseguenze del rogo possa esserci anche sprigionamento di sostanze tossiche pericolose per la salute. Fra gli altri suggerimenti che arrivano nel passaparola online, c'è anche quello di non recarsi sul posto, per evitare che il traffico possa ostacolare i soccorsi.