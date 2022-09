Incendio a Fiumicino, prende fuoco un tetto: una persona soccorsa per aver respirato del fumo Paura nella notte in via Passo della Sentinella a Fiumicino, dov’è divampato un incendio su un tetto. Una persona è stata soccorsa per aver respirato del fumo, ma sta bene.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio a Fiumicino (Immagine dei vigili del fuoco)

Una persona è stata sottoposta a cure mediche per aver respirato il fumo di un incendio divampato nella notte in via Passo della Sentinella a Fiumicino. Il rogo si è originato sul tetto di un edificio di un piano fuori terra tra domenica 11 e lunedì 12 settembre. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause. Partite le fiamme, in breve tempo il fumo si è diffuso all'interno dello stabile e i residenti preoccupati hanno dato l'allarme. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Sul posto giunta la chiamata d'emergenza sono intervenute due autopompaserbatoio, due autobotti e AS13 del distaccamento di Ostia, che hanno lavorato all'altezza del civico 106.

Una persona soccorsa per aver respirato del fumo

Arrivati sul posto i pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, estinguendolo in breve tempo. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i soccorritori hanno preso in carico una persona che ha respirato il fumo dell'incendio, per verificare le sue condizioni di salute e accertarsi che stesse bene. Da quanto si apprende non ha riportato conseguenze gravi.

Strada chiusa durante l'intervento

Terminate le operazioni di spegnimento c'è stata la conta dei danni, per quantificare le conseguenze dell'incendio sulla stabilità della struttura. La strada è stata temporaneamente chiusa per la durata dell'intervento e poi riaperta, per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l'area, la viabilità è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni. Presenti anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza.