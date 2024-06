video suggerito

Incendio a Civitavecchia: bruciano rifiuti in un'azienda di stoccaggio, nube nera sulla città A Civitavecchia stamattina un vasto incendio ha interessato la zona industriale, dove c'è un'azienda di stoccaggio di rifiuti. I vigili del fuoco hanno lavorato per le operazioni di spegnimento, nube sulla città portuale.

A cura di Alessia Rabbai

I rifiuti in fiamme a Civitavecchia

Un vasto incendio è divampato in via Attilio Bonucci a Civitavecchia, sul litorale Nord della provincia di Roma. Il rogo si è sprigionato intorno alle ore 9 di oggi, domenica 23 giugno. A bruciare è una grande quantità di rifiuti di diverso tipo, una nube di fumo nero si è alzata sopra alla città portuale ed è visibile da chilometri di distanza. Diverse le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento da parte dei residenti, che hanno avvertito un odore acre e si sono domandati cosa stesse andando a fuoco. Presenti sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per gli accertamenti del caso e il titolare dell'azienda, responsabile del sito. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti né intossicati.

I carabinieri sul luogo dell'incendio

In fiamme rifiuti in un'azienda di stoccaggio a Civitavecchia

Le fiamme hanno interessato appunto rifiuti raccolti da un'azienda che si occupa dello stoccaggio e che si trova nella zona industriale della città, non ci sono abitazioni nelle vicinanze. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa dei vigili del fuoco, sul posto in breve tempo sono giunti i pompieri di Civitavecchia. Hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo con l'equipaggio della 17A e autobotte di supporto AB17. Le operazioni sono in corso, i vigili del fuoco stanno "smassando" e raffreddando i rifiuti con l'aiuto di ruspe. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Non è chiara l'entità del danno.

L'incendio a Civitavecchia