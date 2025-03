video suggerito

Operatore trova 1000 euro nell'indifferenziata e li porta alla polizia: "Professionale e irreprensibile" L'amministratore dell'azienda che si occupa della raccolta rifiuti ad Aprilia, Latina: "Ci siamo complimentati con lui è stato veramente professionale oltre che irreprensibile. Sicuramente troveremo il modo di ringraziarlo e di premiarlo".

A cura di Enrico Tata

Operatore ecologico trova mille euro in contanti tra i rifiuti della raccolta indifferenziata e li consegna alla polizia. È accaduto lo scorso fine settimana ad Aprilia, provincia di Latina, protagonista un dipendente della municipalizzata Progetto Ambiente.

Nella zona di Fossignano, periferia nord di Aprilia, ha raccolto un sacco dell'immondizia e ha cominciato a svuotarlo nel camioncino, ma ha notato qualcosa di strano. All'interno, infatti, c'era un borsone con documenti e attrezzature mediche. Insospettito, ha aperto la borsa e ha trovato mille euro in contanti, suddivisi in banconote da cinquanta euro. Il suo comportamento è stato professionale e integerrimo, perché ha subito consegnato il denaro alla polizia locale, che adesso sta indagando sui fatti per risalire al proprietario del borsone.

"Ci siamo complimentati con lui è stato veramente professionale oltre che irreprensibile. Sicuramente troveremo il modo di ringraziarlo e di premiarlo. Tra l’altro è un lavoratore assunto da poco tempo alla Progetto Ambiente. E’ una bella storia, ora vediamo se le forze di polizia riusciranno a risalire al legittimo proprietario", ha commentato l’amministratore unico dell’azienda di via delle Valli Stefano Cicerani, come riportato dal quotidiano Aprilia News.

"Mi ha spiegato che oltre a non voler apparire, per un suo credo e una sua convinzione molto radicata, non avrebbe mai potuto appropriarsene. Avrebbe anche potuto cercare il nome che emergeva da alcuni documenti, ma non essendo poi sicuro di poterlo identificare, ha pensato che fosse meglio che ad occuparsene fossero gli agenti. Nelle prossime ore ricerverà una lettera di encomio".