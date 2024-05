video suggerito

Incatenato al cancello del V Municipio di Roma, si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco Paura su viale Togliatti davanti alla sede del V Municipio, dove un uomo si è incatenato, cospargendosi di benzina e ha minacciato di darsi fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo si è cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco davanti alla sede del V Municipio a Roma. Si tratta di un quarantunenne, che è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme presso l’autorità. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, nella sede del V Municipio in viale Palmiro Togliatti nella periferia Est della Capitale. Ad intervenire salvandolo dal gesto estremo, impedendo che facesse del male a se stesso e agli altri e ristabilendo la calma, sono stati gli agenti della polizia locale del V Gruppo Casilino.

Minaccia i passanti con bombola a gas e fornello da idraulico

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 8. Il quarantunenne ha raggiunto la sede del V Municipio con una bombola a gas e un fornello da idraulico e ha iniziato a rivolgere delle fiammate contro i passanti e delle persone che stavano all'interno del cortile, con l'intenzione di spaventarle. Poi, si è cosparso di una sostanza infiammabile, presumibilmente benzina, minacciando di darsi fuoco.

Gli agenti lo hanno bloccato

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della polizia locale, che si sono avvicinati all’uomo con attenzione. Quando li ha visti arrivare il quarantunenne li ha minacciati, rivolgendo le fiamme verso di loro, per allontanarli. Poi si è incatenato al cancello d'ingresso del Municipio e ha tentato di darsi fuoco. Gli agenti hanno mantenuto la calma, ma dimostrando al tempo stesso una grande capacità di azione e sono riusciti a bloccarlo.

Portato in ospedale per le cure del caso

Gli agenti hanno messo in sicurezza l'uomo, impedendogli di fare del male a se stesso e agli altri e lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme presso l’autorità e hanno sequestrato il materiale utilizzato. Dopo l'episodio è stato accommpagnato all’ospedale Sandro Pertini, dove i medici lo hanno sottoposto agli per accertamenti sanitari. Non sono chiari i motivi del gesto, che lo hanno spinto ad incatenarsi e a tentare il suicidio.