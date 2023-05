In vacanza a Roma per incontrare papa Francesco, stupra una ragazza: 26enne condannato a 4 anni Il ragazzo, un giovane religioso tedesco, ha abusato di una sua connazionale l’ultima sera a Roma: erano entrambi arrivati in Italia per incontrare il papa.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nell'estate del 2018, quando migliaia di giovani ragazzi religiosi si sono riversati in Vaticano, su convocazione di papa Francesco. Sono stati più di 100mila le ragazze e i ragazzi provenienti da tutto il mondo a visitare Roma in quei giorni. L'incontro si è svolto in piazza San Pietro, gremita di giovanissime e giovanissimi, alcuni dei quali sono rimasti per più giorni nella capitale. Fra loro un 26enne tedesco oggi condannato a 4 anni per violenza sessuale e lesioni per aver abusato di una connazionale in hotel prima della fine del viaggio in Italia.

Cosa è successo

Per i giovani religiosi il viaggio in Italia è ricco di esperienze: oltre all'incontro con il papa, i ragazzi hanno approfittato per visitare le bellezze della capitale. Come riportato da il Corriere della Sera, però, per una di loro si è presto trasformato in un incubo. Nel corso della sera del tre agosto, ad appena cinque giorni dall'evento in Vaticano, ha conosciuto un ragazzo in una birreria: ha due anni più di lei ed è un suo connazionale. Anche lui è arrivato dalla Germania per partecipare all'iniziativa in Vaticano: per entrambi è l'ultima sera a Roma.

Prima di salutarsi, però, il ragazzo ha deciso di invitarla nell'albergo in cui alloggia. Le avrebbe chiesto un aiuto per fare le valigie, prima del rientro a casa nel giorno successivo. Lei ha accettato: si è ritrovata da sola nella sua stanza, all'hotel Galles, nella zona di Castro Pretorio a pochi passi dalla stazione Termini. È proprio qui che il ragazzo ha abusato di lei. La ragazza, dopo lo stupro, ha immediatamente denunciato quanto accaduto al commissariato Viminale e sono scattate le indagini. A distanza di quasi cinque anni, nei confronti del ragazzo è stata emessa la condanna: 4 anni per violenza sessuale e lesioni.