In strada al freddo con cinque figli piccoli: vigili soccorrono una mamma 41enne a Roma Gli agenti l’hanno notata per caso in strada, insieme ai cinque figli: avevano freddo e fame. Così si sono offerti di aiutarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stavano vivendo in strada, in un alloggio di fortuna, quando sono stati notati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I cinque figli, quattro femmine e un maschio tutti minorenni, erano con la loro mamma, una donna di 41 anni, infreddoliti e affamati.

I caschi bianchi li hanno trovati lunedì sera a piazza della Rovere, fra il Gianicolo e il San Pietro, sul Lungotevere Gianicolense e hanno immediatamente offerto loro aiuto.

Mamma con cinque figli in strada al freddo: cosa è successo

Si trovavano in un servizio di viabilità gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma capitale quando li hanno notati. I cinque bimbi si trovavano in strada, in stato di indigenza con la loro mamma. La quarantunenne era arrivata a Roma con i suoi figli dall'Albania per effettuare una visita in un ospedale romano.

Una volta arrivati nella capitale, però, non avevano un posto in cui alloggiare e neppure mezzi di sostentamento. Gli agenti hanno compreso subito la gravità della situazione e hanno immediatamente offerto il loro aiuto al gruppetto.

Mamma con cinque figli soccorsa dalla polizia locale

Gli agenti si sono immediatamente attivati per procurare alla mamma e ai suoi piccoli loro pasti caldi, coperte e brandine e li hanno ospitati per una notte, nella sede del Gruppo di Via del Falco, in attesa di trovare loro una sistemazione adeguata.

Nel frattempo, però, è stata messa in moto la macchina necessaria per portare maggiore supporto alla famiglia da parte degli organi competente. Sono state avviate, infatti, le procedure previste per garantire la necessaria accoglienza all'intera famiglia che oggi si trova presso un’associazione di volontariato.