In molte scuole elementari di Roma il tempo pieno comincia solo ad ottobre: “Ma perché proprio a noi?” Rientro a scuola a rilento: alcuni bambini delle elementari ricominceranno il tempo pieno soltanto il prossimo lunedì 2 ottobre. I genitori a Fanpage.it: “Chi non ha aiuti esterni come fa?”

A cura di Beatrice Tominic

Come da calendario regionale, bambini e adolescenti sono tornati sui banchi di scuola lo scorso 15 settembre. Dopo qualche giorno di inserimento, nella maggior parte dei casi ad orario ridotto, si è ricominciato l'orario canonico. Eppure non mancano le eccezioni, scuole elementari pubbliche che riprenderanno l'orario regolare soltanto la prossima settimana, dal 2 ottobre.

A pochi giorni dalla fine di settembre, la rabbia dei genitori sembra inarrestabile: "Dove va mio figlio, alla Aldo Fabrizi, i primi giorni l'uscita dalle classi è stata alle 12.15 e poi alle 14.15. Si ricomincerà ad andare a pieno regime soltanto il 2 ottobre, con l'orario pieno fino 16.15 – è lo sfogo di una della mamma di un piccolo alunno a Fanpage.it – Per me che sono sola, senza nonni che possano darci una mano, è un disastro. I centri estivi sono ormai chiusi e i costi di 10 euro di baby sitter ogni giorno sono impegnativi. Sempre ammesso che si riesca a trovare una persona disponibile per così poche ore al giorno".

La circolare della scuola Aldo Fabrizi

"La scuola non è un parcheggio", diranno sicuramente alcuni. Ma l'epoca dei precettori è (fortunatamente) finita da un po'. Così come quella, almeno si spera (e, ad ogni modo, altrettanto fortunatamente) delle mamme costrette a stare a casa come angeli del focolare. E iniziare la scuola a metà settembre, per vederla entrare a pieno regime soltanto a ottobre, due settimane dopo, sta infastidendo molte famiglie. L'orario regolare, riportato all'interno di una tabella della circolare, inizia soltanto il 2 ottobre, lunedì prossimo. Nel frattempo le famiglie hanno trascorso due settimane piuttosto impegnative per riuscire ad organizzarsi al meglio fra ingressi in classe, uscite anticipate, pranzi, pause pranzo e corse per rientrare al lavoro.

Orario ridotto fino a ottobre: non un caso isolato

"A questo punto avrebbero potuto iniziare direttamente ad ottobre – continua la donna, raccontando di essere stata costretta a portare il bimbo al lavoro insieme a lei, in assenza di altre soluzioni – Altre scuole pubbliche hanno iniziato il tempo pieno anche da subito, con l'uscita alle 16.15″.

Ma non si tratta di un caso isolato. Orario ridotto fino al 2 ottobre anche alla Don Michele Rua, plesso dell'istituto complessivo Rita Levi Montalcini. "Ci hanno fatto sapere che saremmo rimasti senza tempo pieno fino ad ottobre soltanto a meno di una settimana dall'inizio della scuola- racconta la mamma di un bambino di terza – Secondo quanto riportava il registro elettronico fino a qualche giorno prima dell'inizio della scuola, avremmo dovuto avere il tempo pieno da subito, ma poi la situazione è cambiata perché mancavano i docenti. Ma possibile succeda solo a poche scuole?", continua.

"A conti fatti si tratta di circa 20 ore, due giornate e qualcosa di scuola: quando recuperano queste ore? – si chiede – Senza contare i disagi per noi che ci siamo organizzate con i nonni, baby sitter, permessi. La nostra scuola non offre ancora un doposcuola, i centri estivi sono sempre affidati ai privati: non vediamo l'ora che sia lunedì".

L'orario nelle altre scuole

Da nord a sud, da ovest ad est: nonostante abbiano seguito tutte lo stesso calendario scolastico, il rientro a pieno ritmo è arrivato scaglionato per le scuole della Capitale.

In alcuni casi le scuole, infatti, hanno ricominciato subito con orario regolare. È il caso, ad esempio, dell'istituto Martin Luther King in zona Giardinetti, che, dopo appena un primo giorno di inserimento, venerdì 15 settembre, ha ricominciato il tempo pieno già dal lunedì 18 con l'uscita alle 16.30, come previsto dall'istituto. "In realtà la mensa a scuola è stata riaperta già la settimana precedente – racconta la mamma di un altro bambino, alunno dell'istituto di Giardinetti – Dal 13 al 15 l'uscita è stata alle ore 13.30, giovedì e venerdì con pranzo a scuola. Poi abbiamo ricominciato l'orario regolare normalmente".

In altri casi ancora, come per l'istituto comprensivo Giovanni Falcone, al Nomentano e quello di via Soriso, nel quartiere Aurelio, l'orario regolare è stato reintrodotto lo scorso lunedì, 25 settembre.

"Questo è ciò che ci lascia perplessi: perché un rientro così scaglionato? Se parliamo di scuole pubbliche, non è giusto che ci siano due pesi e due misure".