In isolamento per un famiare positivo al coronavirus, è uscito di casa per portare a spasso il cane. I poliziotti lo hanno sorpreso per ben due volte nella stessa giornata in strada a Rieti e lo hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere dell’inosservanza dell’obbligo di isolamento. Il cinquantatreenne, che vive insieme ad un famigliare risultato positivo ai test per la ricerca del coronavirus, sarebbe dovuto rimanere, come da indicazioni della Asl di competenza territoriale, chiuso in casa, in isolamento fiduciario, per il tempo previsto a seguito del quale sarebbe stato sottoposto a tampone, per accertare che non avesse a sua volta contratto la malattia. Così non è stato e le forze dell'ordine hanno dovuto mettere in atto provvedimenti.

Aumentano i controlli delle forze dell'ordine in zona rossa

La misura è scattata nell'ambito dei controlli delle forze dell'ordine, intensificati su tutto il territorio non solo di Roma e provincia, ma anche degli altri capoluoghi del Lazio, con accertamenti volti alla verifica del rispetto delle regole per il contenimento dei contagi da Covid, specialmente in queste giornate in cui la regione si trova in zona rossa per l'aumento di casi, ricoveri e terapie intensive.

Controlli anti Covid a Rieti e sul Terminillo

Per quanto riguarda il reatino, la Questura ha stabilito controlli particolari nelle aree del capoluogo e alla località del Terminillo, per monitorare eventuali spostamenti di turisti e residenti, vietati dalle restrizioni attuali e la chiusura delle attività commerciali. Sono oltre un centinaio le persone controllate dalle forze dell'ordine solo durante lo scorso fine settimana, 70 veicoli ed oltre 50 esercizi commerciali.