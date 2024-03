Imprenditore sulla Ferrari rapinato e minacciato con una pistola: rubato orologio da 38mila euro La rapina, molto simile a quella di cui è stata vittima la manager di Bulgari pochi giorni fa, è avvenuta la mattina dell’8 marzo al quartiere Flaminio a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un imprenditore romano di 41 anni è stato rapinato da due uomini che gli hanno portato via l'orologio. Si tratta di un Audemars Piguet da 38mila euro, che hanno preso dopo avergli puntato contro una pistola. L'uomo, che in quel momento si trovava a bordo della sua Ferrari in via Donatello a Roma, nel quartiere Flaminio, non ha potuto fare altro che consegnare l'orologio ai due, che lo avevano affiancato a bordo di uno scooter, per poi dileguarsi e far perdere le sue tracce. Poi ha chiamato la polizia, sotto shock per quanto accaduto, raccontando quello che era appena successo.

Non è escluso che i due rapinatori abbiano seguito l'uomo appositamente. Il colpo da 38mila euro, insomma, non sarebbe stato affatto casuale. È probabile infatti che lo abbiano preso di mira proprio dopo averlo visto a bordo della Ferrari, capendo che l'orologio che aveva al polso poteva valere diverse migliaia di euro. Anche se, e pure questa è un'altra delle probabilità da vagliare, potrebbero averlo tenuto sott'occhio da diverso tempo e non solo la mattina in cui lo hanno rapinato.

La rapina ha avuto un modus operandi molto simile a quella di cui è stata vittima la manager di Bulgari proprio pochi giorni fa. Anche in quel caso la donna è stata affiancata da due uomini armati di pistola e con il volto coperto da un casco integrale, che l'hanno minacciata facendosi consegnare l'orologio, un Bulgari da 50mila euro. La rapina è avvenuta sempre al centro di Roma, in via Armando Spadini, poco lontano da dove è stato rapinato anche il 41enne. Da capire se via un nesso tra i due episodi e se gli autori delle rapine siano sempre gli stessi.