Rompe finestrino dell'auto con la pistola e rapina una manager di Bulgari a Roma Una manager di Bulgari è stata rapinata mentre era al volante della propria automobile in via Armando Spadini, una parallela di viale Tiziano, quartiere Flaminio. Rubati bracciali e un orologio Bulgari dal valore di circa 50mila euro.

A cura di Enrico Tata

Rapina shock a Roma. Una manager di Bulgari è stata rapinata mentre era al volante della propria automobile in via Armando Spadini, una parallela di viale Tiziano, quartiere Flaminio. Stando a quanto si apprende, la donna, una 62enne, era ferma a bordo della sua vettura, quando è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dal casco e con i guanti indossati.

Dopo averle rotto il finestrino dal lato del guidatore con il calcio della pistola, ha minacciato la manager e si è fatto consegnare due bracciali e un orologio Bulgari del valore di 50mila euro.

Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, giovedì 29 febbraio. Sul posto sono arrivati i poliziotti di Villa Glori, chiamati da alcuni testimoni che hanno assistito all'intera scena. Il bandito, stando a quanto si apprende, si è allontanato in sella a uno scooter e per ora sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

La vittima è sotto shock, ma in buone condizioni di salute. Come detto si tratta di una 62enne, manager dell'azienda Bulgari, storico marchio attivo nella produzione e nella vendita di gioielli di lusso. A Roma Bulgari ha uno store nella prestigiosa e famosissima via Condotti, in pieno centro storico della Capitale.