Imbrattato il portone di Palazzo Chigi: 25enne disegna scritta 'Real Republic' con vernice rossa Nella notte il portone di Palazzo Chigi a Roma è stato imbrattato con la scritta 'Real Republic', disegnata con la vernice spray rossa. Il responsabile è un ragazzo di 25 anni.

Nella notte il portone di Palazzo Chigi a Roma è stato imbrattato con la scritta ‘Real Republic', disegnata con la vernice spray rossa. Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno all'1,30 di notte. Per le forze dell'ordine è stato facile risalire al responsabile, ripreso dalle telecamere di sicurezza all'entrata del palazzo. Il giovane, un ragazzo di 25 anni, è stato bloccato all'altezza di via Frattina e poi portato dai poliziotti in commissariato, dov'è stato denunciato a piede libero.

Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 27 dicembre, il portone è stato quasi del tutto ripulito. La scritta sulle due ante del portone verde della sede dell'esecutivo è stata rimossa in circa mezzora utilizzando uno straccio e un solvente apposito. Stando a quanto si apprende, restano ancora visibili qualche piccola traccia di vernice rossa e l'alone lasciato sul legno dal solvente.

Per le 18 di oggi a Palazzo Chigi è stato convocato un pre-consiglio dei ministri, in vista del Consiglio dei ministri che si terrà domani, 28 dicembre, alle ore 15.40. All'ordine del giorno della seduta di oggi il decreto milleproroghe, la riforma dell'Irpef e il dossier sull'ex Ilva di Taranto.