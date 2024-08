Il volo d’urgenza per salvare la vita a una neonata: la bimba trasferita da Cagliari al Bambin Gesù

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una corsa contro il tempo per salvare la vita a una neonata. La piccola è stata trasferita d'urgenza da Cagliari a Roma nella tarda serata di ieri con un velivolo F50 dell'Aeronautica Militare italiana. Stando a quanto si apprende, i sanitari hanno attivato il trasporto sanitario d'urgenza dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Monserrato di Cagliari all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Durante il volo da Cagliari all'aeroporto di Ciampino, la piccola paziente è stata monitorata e assistita costantemente da un'equipe medica. Secondo quanto riporta una nota diffusa dall'Aeronautica Militare, "effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove la neonata, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza".

L'atterraggio all'aeroporto di Ciampino è avvenuto poco prima delle 22 di ieri sera e ad attendere la piccola c'era un'ambulanza, che si è subito diretta all'Ospedale Bambino Gesù per il successivo ricovero. Non è chiaro se la neonata sia ancora in pericolo di vita.

L'Aeronautica fa sapere che equipaggi e velivoli sanitari "sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia".