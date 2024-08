Il video del guasto a una tubatura all’aeroporto di Fiumicino: scalo invaso da un odore nauseabondo Guasto all’aeroporto di Fiumicino a Roma dove si è rotto un tubo ed è fuoriuscito liquame. Un odore nauseabondo ha invaso la struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Welcome To Favelas

Problemi all'aeroporto Fiumicino a Roma. Una tubatura si è infatti rotta. Il guasto ha provocato la fuoriuscita di liquami dall'odore nauseabondo che hanno preso invaso tutta l'area circostante. Le immagini di quanto accaduto sono state riprese da alcuni utenti che le hanno poi pubblicate sui social network.

In un video su Instagram, reso pubblico dalla nota pagina Welcome To Favelas, è possibile notare il momento esatto in cui il liquame fuoriesce con estrema violenza dal tubo. Il guasto sembrerebbe essersi verificato nella zona check-in o almeno così sembrerebbe evincersi dalla presenza di hostess e steward di terra, seduti di fronte ai monitor. Sono stati subito chiamati i tecnici. Anche perché, come è possibile notare dalle immagini, in poco tempo si è formata una pozza a terra che sarebbe potuta essere molto pericolosa per chiunque fosse passato da lì.

Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il guasto: purtroppo però episodi simili possono capitare. Gli operatori si sono subito messi a lavoro per poterlo riparare e soprattutto per ripristinare la normalità. Anche perché un odore nauseabondo si è presto propagato in tutta la struttura: dai frame, infatti, si vedono diverse persone che, proprio per la puzza, si tappano il naso e scappano via.

Leggi anche Gli incendi paralizzano le linee ferroviarie di Roma, treni bloccati e in forte ritardo ovunque

A parte questo, non sembrerebbe che vi siano stati disagi per i passeggeri. Certo, per diverso tempo, i dipendenti e i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con una sensazione non proprio piacevole.