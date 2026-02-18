Il tentato rapimento della bimba fuori alla scuola di Monteverde era falso, cosa è successo davvero

La scuola Oberdan di Monteverde (da Google Maps)

Nessun tentato rapimento davanti alla scuola Guglielmo Oberdan di Monteverde, ma una catena di equivoci. Arriva la smentita della notizia da parte del presidente del XII municipio Elio Tomassetti, che ha rassicurato le famiglie. Si tratta di un falso allarme, le forze dell'ordine hanno fatto gli accertamenti del caso e non hanno trovato alcun riscontro. Il presidente di municipio è intervenuto a fare chiarezza dopo che nei giorni scorsi a Monteverde si era diffusa la notizia del tentato di rapimento di una bambina all'uscita di scuola in largo Alessandrina Ravizza, sulla circonvallazione Gianicolense. Notizia che ha sucitato una forte preoccupazione tra le famiglie del quartiere.

"Nessun tentato rapimento ma una catena di equivoci"

"Gli accertamenti condotti con tempestività e professionalità dagli agenti del Commissariato di zona hanno ricostruito quanto accaduto realmente presso l’istituto di Largo Ravizza – spiega Tomasetti – Non si è trattato di un tentato rapimento, ma di una catena di equivoci, che hanno comunque inizialmente ingenerato la necessità di accertare e verificare quanto accaduto, coinvolgendo immediatamente le autorità preposte.

Le procedure sono state correttamente applicate dal personale scolastico, che ha agito con prudenza e senso di responsabilità, attivando immediatamente le verifiche necessarie. Insegnanti e personale scolastico hanno gestito la situazione con professionalità, mantenendo la calma e tutelando in primo luogo le bambine e i bambini".

Il falso rapimento della bambina all'uscita di scuola

La notizia, poi rivelatasi falsa, era di una donna che l'11 febbraio scorso avrebbe tentato di prelevare una bambina da scuola, fingendosi una delegata. Si sarebbe avvicinata alla scuola e con fare disinvolto avrebbe provato a portare via la piccola dicendo di essere stata incaricata dai genitori. Ma gli investigatori non hanno trovato alcun riscontro sulla ricostruzione dei fatti e si è concluso che si è trattato di una serie di equivoci.