Il Singita Miracle Beach di Fregene premiato come stabilimento più bello d’Italia Il Singita di Fregene premiato come miglior stabilimento d’Italia 2023. Le motivazioni: “Una spiaggia dove, oltre a sentirsi a casa propria, si respira aria di libertà e si provano emozioni uniche”.

A cura di Enrico Tata

Il Singita Miracle Beach è stato premiato come miglior stabilimento d'Italia 2023. Il concorso Best Beach è stato lanciato da Mondo Balneare, che ha motivato così la scelta dello stabilimento di Fregene, sul litorale a Nord di Roma:

Una spiaggia dove, oltre a sentirsi a casa propria, si respira aria di libertà e si provano emozioni uniche. Il Singita Miracle Beach ha creato un nuovo modo di vivere le giornate al mare, proponendo ai propri ospiti animazioni scenografiche, eventi speciali, squisita gentilezza e un senso di appartenenza e inclusione dall’alba al tramonto per tutti, senza nemmeno la necessità di affittare un ombrellone. Oltre a ciò, da ammirare sono l’elevata attenzione all’ecosostenibilità e i costanti investimenti in formazione dello staff. Tutto questo e molto altro hanno permesso al Singita Miracle Beach di superare il concetto tradizionale di stabilimento balneare, diventando un modello da prendere come esempio per la futura evoluzione della spiaggia, e perciò meritevole del premio “Best Beach 2023.

Per poter partecipare a questi ‘Oscar' del mondo balneare, gli stabilimenti dovevano iscriversi e raccogliere almeno mille voti da parte del pubblico. Poi la giura di Mondo Balneare ha assegnato i premi considerando il miglior ‘Beach Bar', il miglior ‘Beach Bar Design', il ‘Best Italian Beach' per gli stabilimenti di eccellenza per quanto riguarda accoglienza, animazione e servizi, ed infine il ‘Best Beach, che rappresenta al meglio tutte le categorie menzionate.

Ha commentato la notizia il consigliere comunale di Fiumicino, Paolo Calicchio: "Lo stabilimento di Fregene si è sempre contraddistinto per la sua particolare cura della location, particolarmente amata e apprezzata da giovani e turisti per l’accoglienza e la cortesia dei gestori e di tutto il personale della struttura. Un ambiente rinomato e conosciuto a livelli internazionali, anche per l’organizzazione di eventi spettacolari e unici nel suo genere.Fiumicino ha bisogno di eccellenze e di imprenditori sani che possano valorizzare il territorio.Seguo da anni le vicende del Singita e debbo dire che grazie alla costanza dei proprietari si sono raggiunti risultati eccezionali.Intelligenza e lungimiranza, insieme all'amore per il territorio fanno raggiungere questi risultati”.