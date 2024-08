video suggerito

Il sindaco Roberto Gulatieri ha risposto in diretta alle domande di Welcome to Favelas Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sul canale Twich di Ivan Grieco. Ad intervistarlo anche il responsabile della pagina Welcome To Favelas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Borseggiatori in metropolitana, movida e parcheggiatori abusivi, Olimpiadi di Parigi, termovalorizzatore, rifiuti e raccolta differenziata, cantieri e Giubileo 2025 sono alcuni degli argomenti affrontati dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha risposto alle domande di Ivan Grieco e Francesca Palumbo sul canale di Twich "La Miniera". Ad intervistare il primo cittadino sul tema borseggiatori in metro in particolare è stato il responsabile della pagina Instagram e del canale Twitter Welcome to Favelas, che quotidianamente pubblica contenuti amatoriali di denuncia,ma anche ironici sulla città di Roma e non solo. Contenuti spesso senza filtro e controversi: risse, scene di degrado estremo, vandalismo.

Cosa se ne pensi del lavoro di Welcome to Favelas questa rimane una pagina seguitissima, i cui contenuti a volte finiscono per influenzare il dibattito poubblico su Roma. La scelta di Gualtieri di rilasciare un'intervista Twitch e per di più non con un giornalista ma con il responsabile di una pagine come quella di Welcome, fa parte di una strategia che va avanti da tempo in Campidoglio di disintermediazione della comunicazione del sindaco, ormai una presenza cult (e molto apprezzata a giudicare dal sentiment dei commenti) con il suo caschetto in giro per cantieri su Instagram e Tik Tok.

Ma cosa ha detto Gualtieri in diretta?

Borseggiatori in metro

Sul tema dei tema dei borseggiatori in metro il responsabile di Welcome to Favelas ha chiesto al sindaco dato che molti vengono dai campi rom e tra questi ci sono anche donne incinte, se ha previsto percorsi di integrazione sociale. "Quello dei borseggiatori è un fenomeno odioso, costante da molti anni e negativo. Mi preoccupa molto e ce ne stiamo occupando -spiega Guatieri – Sono stato al Ministero dell'Interno con Piantedosi, dopo riunioni tecniche per capire tutti insieme come agire. Tra le misura che stiamo portando avanti c'è avere maggiori presidi in metro, abbiamo chiesto ad Atac, con maggiori costi che dovremo sostenere, di aumentare i vigilantes. Ho chiesto maggiore presenza della Polizia, ieri Piantedosi ci ha detto che la Polmetro, già esistente a Milano, verrà estesa anche a Roma e a Napoli.

Molti borseggiatori vengono da insediamenti abusivi, noi facciamo tantissimi sgomberi, ma le persone si spostano altrove. Sulle persone fragili dobbiamo avere più luoghi per integrarle, chiediamo ancora più risorse per accoglierne ancora di più. Chi delinque, come prevede la legge, va arrestato e rimpatriato. Sono due bande note che fanno queste attività che la polizia conosce. Non ci si può girare dall'altra parte, ma non esiste la bacchetta magica per risolvere il problema. Per questo ringrazio le forze dell'ordine e il Ministero dell'Interno".