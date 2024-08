Il ritorno in metro di Cicalone: lui e i suoi aggrediscono e buttano fuori dal treno un borseggiatore Cicalone e i suoi sono tornati in metro. Sono entrati nel treno, lo hanno visto. Così hanno hanno alzato di peso il presunto borseggiatore e lo hanno buttato fuori dal convoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cicalone torna in metro: lui e i suoi alzano di peso e buttano giù dal treno un presunto borseggiatore. Foto dal video di Welcome to Favelas.

"Dai, scendi, merda, vie' con noi", gli dicono. Ma lui, un ragazzo seduto in uno dei due posti a sedere poco prima del vagone successivo, non si muove. Così gli si avvicinano, gli urlano contro. Uno di loro fa partire un pugno contro alla struttura del convoglio. Poi lo alzano di peso e lo buttano fuori, lasciandolo in banchina. Eccolo il ritorno di Cicalone, giovedì scorso, rientrato dopo la maxirissa di qualche settimana fa.

Cicalone e i suoi tornano per le ronde in metro: il video

I fatti risalirebbero a giovedì scorso, poco prima che a causa di una segnalazione dalla stazione della metropolitana di Flaminio venisse interrotta l'intera tratta fino al capolinea di Battistini. "Lo hanno visto scappare a piedi in galleria, deve essere un borseggiatore". E c'è chi ha pensato potesse trattarsi proprio di quello sbattuto fuori dal treno da Cicalone e i suoi.

A due giorni dall'accaduto, non sappiamo se si sia trattato della stessa persona. Ciò che è certo, è quanto si vede e si sente nel video.

"Dai, che poi fa i danni qua. Non scende, lo dovemo tira' – dice Cicalone, alla porta del vagone, facendo un cenno con la mano – No, lasciatelo sta", continua poi, quando i suoi gli si avvicinano. Come si vede nei pochi secondi di video diffusi, sono loro che prima sembrano volerlo convincere, poi, mentre le persone iniziano a borbottare in sottofondo, con una donna che chiede di farlo scendere, la situazione si fa pesante.

Aggrediscono e buttano fuori dalla metro un borseggiatore

Dal gruppo di Cicalone si avvicinano al borseggiatore. Uno lo afferra per un braccio, ma vedendo che l'uomo che si ritrae cerca di farsi più minaccioso. Poi fa partire un pugno contro la struttura della metropolitana, alla parete vicino al volto dell'uomo (la terza foto da sinistra in apertura) ancora seduto che, nel frattempo, prova chiudersi e a coprirsi il volto. Poi arriva un altro. Quest'ultimo prova ad alzare il borseggiatore tirandolo dall'altro braccio. Soltanto insieme riescono ad alzarlo, a trascinarlo e, bloccandolo per le braccia e afferrandolo per la nuca (come si vede anche nella prima foto a sinistra in apertura), a buttarlo fuori dal treno, fermo ancora in banchina.

Una volta trascinato e fatto uscire il borseggiatore, il gruppo lo segue. Nel frattempo da viaggiatori e viaggiatrici si leva un respiro che sembra di sollievo: "Bravo, grazie", gridano a Cicalone.