Il ringraziamento di Renato Zero allo Spallanzani: “È un’eccellenza italiana” In un video pubblicato sui social da Francesco Vaia questa mattina, Renato Zero ringrazia l’Istituto di Malattie Infettive Spallanzani: “Grazie a questa eccellenza la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione.”

A cura di Beatrice Tominic

"È anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione." Queste le parole di ringraziamento pronunciate da Renato Zero nel video che è stato pubblicato oggi sui suoi canali social dal professor Francesco Vaia, il direttore generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Nella giornata di oggi, 2 giugno, in occasione del settantaseiesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il professor Vaia ha condiviso il video con il celebra cantante. "L'opera dello Spallanzani di Roma – ha detto Renato Zero guardando verso la telecamera – è visibile e documentata. Il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza."

Le risposte al video

Nel condividere il video nella sua pagina, il direttore generale Vaia ha ricordato che esattamente due anni fa, nella giornata del 2 giugno 2020, il Presidente Mattarella ha visitato lo Spallanzani: "Due anni di lavoro intenso delle mie colleghe e dei miei colleghi dell’Istituto. Sempre più orgoglioso di voi – ha dichiarato nelle poche righe scritte come accompagnamento al video del cantante – Adesso un altro riconoscimento: Renato Zero, un grande della musica italiana, un amico e sostenitore della Sanità romana e laziale, un nostro amico sincero e disinteressato. Grazie Renato!"

Non sono tardate ad arrivare neppure le parole dell'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato che ha ringraziato Renato Zero per le belle parole che ha voluto rilasciare nella giornata della Festa della Repubblica a favore dell’Istituto Spallanzani, dichiarando, in una nota: "Renato si fa portavoce con generosità di un sentimento di stima popolare che ripaga della immensa fatica di questi anni terribili."