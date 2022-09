Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato eletto al Senato in Molise È uno dei primi senatori che si possono dire certi della propria elezione: Claudio Lotito è stato eletto in Molise al collegio uninominale per il Senato per la coalizione di centrodestra. Il presidente della Lazio era già stato candidato con Forza Italia nel 2018.

Il presidente della Ss Lazio Claudio Lotito da oggi è anche senatore. Candidato per il centrodestra all'uninominale in Molise è uno dei primi parlamentari di queste elezioni politiche 2022 a potersi dire certo della sua elezioni quando è stata da poco superata l'1 di notte, secondo le proiezioni di Youtrend/Quorum. Quando le sezioni scrutinate sono 66 su 393 il centrodestra ha ottenuto il 47.97% dei voti contro meno della metà del centrosinistra. La principale avversaria di Lotito era Rossella Gianfagna, insegnante e dirigente scolastico di Campobasso.

Claudio Lotito non ha particolari rapporti con il M0lise, ma è stato mobilitato in un collegio considerato più sicuro di altri dalla coalizione di centrodestra. Lo stesso patron della Lazio ha ammesso alla presentazione della sua corsa di non avere un particolare legale con la regione, affermazione seguita dalla ormai famosa gaffe "Conosco bene l'Abruzzo, mio nonno era di Amatrice", da cui si evinceva che non conosceva bene neanche l'Abruzzo e Amatrice, che si trova in provincia di Rieti.

Non è la prima volta di Lotito in politica. Nel 2018 è stato candidato da Forza Italia nel collegio plurinominale della Campania 01 sempre per il Senato, non risultato però eletto. Il 4 agosto del 2020 però, a seguito di un ricorso, il seggio di Vincenzo Carbone è stato assegnato a Lotito che però non è mai entrato in carico per la mancata votazione del Senato in merito. Ora, finalmente, l'imprenditore romano potrà coronare il sogno di un seggio in parlamento, dopo anni di annunci di un impegno diretto in politica quel momento è oggi arrivato. Grazie al Molise.