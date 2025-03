video suggerito

Il ponticello del Pigneto sarà demolito, è ufficiale: al suo posto una passerella Nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione Pigneto a Roma il ponticello dell'isola pendonale sarà demolito. Al suo posto Rfi installerà una passerella, per non lasciare il quartiere diviso in due.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Fine di un'era al Pigneto a Roma, dove il caratteristico ponticello della Circonvallazione Casilina, che porta all'isola pedonale e che passa sopra ai binari del treno, verrà rimosso dal 4 aprile 2025. Al suo posto Rete Ferroviaria italiana installerà una passerella provvisoria, in modo che il quartiere non resti diviso in due. L'abbattimento del ponticello del Pigneto e la sua sostituzione con la passerella si inseriscono nell'ambito dei lavori per la realizzazione della stazione.

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il presidente e all’assessora alla Mobilità del Municipio V, Mauro Caliste e Maura Lostia hanno annunciato che: "L'intervento di sostituzione sarà eseguito nell’arco di 72 ore e nel fine settimana, per provocare meno disservizi". La demolizione si inserisce nella fase dei lavori della stazione che va dal 24 marzo al 13 aprile e in particolare inizierà il 4 aprile 2025.

Patanè, Caliste e Lostia hanno spiegato che: "Contestualmente allo smontaggio del ponticello al Pigneto, nell’ambito delle opere per la realizzazione dell’omonima stazione Rfi che sta eseguendo i lavori, costruirà una passerella provvisoria in modo tale che il quartiere non resti diviso in due con tutti i disagi che questo comporterebbe". In questi giorni infatti i residenti hanno protestato alla notizia della demolizione del ponticello, in quanto punto fondamentale che unisce le due parti del quartiere e che permette loro agevolmente di spostarsi per raggiungere negozi, scuole e luogo di lavoro.

"Rfi in questo modo – proseguono – mantiene fede all’impegno preso durante una riunione tecnica con tutti gli attori interessati e confermato nel corso di un'assemblea con i residenti. La stessa società, inoltre, ci ha garantito che, al termine dei lavori per la realizzazione della stazione, il ponticello sarà integrato nella piazza che si creerà sull’area di superficie, mantenendone il ricordo e la storia di un quartiere centenario.

Attraverso una memoria di Giunta Municipale, infine, è stato chiesto al Dipartimento Mobilità di prevedere strisce blu per i residenti per permettere una rotazione degli spazi di sosta, che agevoli i residenti, soprattutto nel fine settimana. Ulteriori memorie sono state approvate e inviate per verificare la possibilità di erogare indennizzi per i disagi di questo periodo a commercianti e residenti e di realizzare opere a compensazione rivolte soprattutto alla mitigazione ambientale e a beneficio di tutta la comunità del Pigneto".